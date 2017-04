Plus d'infos sur le spectacle Habbe et Meik à Corbie

« The best »

« Ils ne parlent pas beaucoup ces deux-là, mais quand ils arrivent on les remarque ! Valises, sacs, carte routière, ils semblent chercher leur chemin, parfois de façon peu orthodoxe, provoquant l'hilarité générale. Passé maître dans l'art du mime et du jeu de masques, l'irrésistible duo Habbe et Meik s'amuse des faiblesses humaines en interprétant une série de personnages naïfs et drôles aux prises avec les travers de l'existence. Leurs silhouettes expressives affublées de masques nous disent l'expérience de la vie, de l'être humain, du vécu. Ils sont là, ils incarnent la vie. Et c'est peut-être parce qu'ils ne rient jamais que l'on rit autant. »

www.habbeundmeik.com

Site web : http://www.mairie-corbie.fr/spectacles

Infos réservation :

► Tarif : 5€ / 8€ / 14€ ► Placement libre assis Informations et Réservations Service Culturel - 28/30, place de la République - 80800 Corbie Tél. 03.22.96.43.30