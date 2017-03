Plus d'infos sur le spectacle Providence, Ludovic Lagarde à Amiens

Ludovic Lagarde et Laurent Poitrenaux s'emparent de la langue d'Olivier Cadiot. Entre théâtre, danse, créations sonores et visuelles.

D'années en années, leurs noms sont devenus indissociables de l'écriture d'Olivier Cadiot. Après Le Colonel des Zouaves, Un Nid pour quoi faire, Un Mage en été..., le metteur en scène Ludovic Lagarde et le comédien Laurent Poitrenaux retrouvent l'oeuvre de l'écrivain à travers l'adaptation d'un texte paru en 2015. Ils s'élancent dans une nouvelle aventure de théâtre en dehors des sentiers battus.

C'est donc un duo d'interprètes qui donne corps aux quatre récits de Providence. Aux quatre parcours de vie qui le composent et nous invitent à retraverser l'histoire de notre modernité artistique. Qui sont ces femmes et ces hommes s'offrant ici à notre regard ? Deux soeurs jumelles collectionneuses, un spécialiste de ricochet, un amateur de techniques quadriphoniques, une jeune écrivaine qui monte faire carrière à la capitale, des gardes-chasse trop zélés, un personnage de roman qui se retourne contre son auteur, des spécialistes du bonheur... À ces récits s'ajoutent les figures de John Cage et de William Burroughs, qui incarnent deux visions opposées de l'existence : la première, solaire, musicale, positive ; la seconde, noire et destructrice. Ludovic Lagarde s'empare de ce maillage autobiographique par le biais d'un spectacle non seulement théâtral, mais également chorégraphique, plastique et musical. De quoi rendre compte de l'originalité qui caractérise l'univers d'Olivier Cadiot. De son inventivité, aussi. De son humour et de sa fantaisie.

Site web : http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/providence/