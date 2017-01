Plus d'infos sur le spectacle Parking à Amiens

Le spectacle Parking est au programme du Festival Tendance Europe 2017.

L'envol d'un jeune artiste amiénois avec une galerie de personnages qui aspirent à un monde meilleur.

D'abord comédienne, Adeline Picault écrit depuis une dizaine d'années et déjà, la voilà bardée de prix ! (Prix Jeune Nouvelle de Nemours pour Du pissenlit par les pépins, prix Jean Aubert poésie pour L'outre-toi et prix SACD-France Inter-France Culture pour Et d'un ventre pleure une montagne). Auteure prolixe, son style extrêmement métaphorique, symbolique, est une invitation poétique sur les chemins de traverses d'une certaine étouffante quotidienneté.

Dans sa pièce Parking, que met en scène Théo Hurel fraîchement issu du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens et qui réalise là son premier projet, trois destins perdus se rencontrent dans une mystérieux parking vide... Ce sont : Miss Scarf la faiseuse de sandwiches, écharpe rouge, voix perdue, bien installée dans sa roulotte ; Le garçon qui avait deux bagues, une casquette des Bulls et un corps qui s'est tiré ; le Prince aux mains de nuages, son vélo, ses pieds nus, la came et ses dents qui se déchaussent. Trois êtres cabossés par la vie qui attendent, chantent, découvrent, parlent, décollent...

Parking, dit-on, c'est une idée du paradis et d'un horodateur. Ce sont les transitaires qui se cognent aux murs et à leur presque rien. C'est aussi l'attente, la danse, la cassure, le croisement.

Mais dans ce Parking «on the rocks» apparaîtra la vie, la peur du vide, la crainte de l'inévitable. À tour de rôles, les étranges et attachants personnages d'Adeline Picault confient leurs attentes et leurs fêlures, acceptent et se révoltent et, bien que dans un parking vide, se démènent pour ne point demeurer sur une voie de garage.

Site web : http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/parking/