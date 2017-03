Plus d'infos sur le spectacle Ouf à Amiens

De l'air ! On a besoin d'air, de souffle ! Dans le vacarme du monde, à force, on ne s'entend plus penser, on n'entend presque plus les battements des coeurs. Mais les artistes veillent. Laurence Vielle,

auteure et comédienne est poète national de Belgique en 2016 et 2017. Elle nous invite à un voyage au coeur de notre époque, au creux de la vie, à fleur de peau.

« Laurence Vielle ne manque pas de souffle. Elle court dans les trains, elle marche sur la terre. Elle cavale les mots, elle fréquente assidûment. Elle écrit par vivre. Elle vit par écrire. Elle vit tout court,

naturellement. Mais tout aussi naturellement, elle écrit court aussi. Elle n'écrit pas finalement. Elle ne cherche pas à écrire, comme disait l'autre : elle trouve. Elle trouve par terre, bien sûr, gros malin, sur terre où sont les humains. C'est une philosophe de la rue. Elle n'a rien à vous donner, mais peut vous rendre à vous-même si vous vous prêtez à son jeu des mots... La poésie qui refuse d'être

un quelconque décor d'embellissement du monde. La poésie qui pense le monde en s'amusant de lui. La poésie qui ne s'évacue pas dans la tour d'ivoire. La poésie qui travaille d'arrache-pied

sa texture vocale, sa densité de communication. » Claude Guerre

Prix de l'Académie Charles Cros dans la catégorie « Parole enregistrée » 2015

