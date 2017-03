Plus d'infos sur le spectacle Max et Joë à Amiens

La rencontre Max Ernst et de Joë Bousquet, le peintre et le poète, fracassé par une balle.

«... Un doigt presse la détente, un coup part dans un bang supersonique, et l'officier aux bottes rouges s'écroule... Mais sous le feu continu, deux Français couchent l'officier sur une toile de tente et le traînent jusqu'à leurs lignes. Ce doit être un bon officier, pensez-vous, pour que ses hommes risquent autant pour lui. Oui, c'est un bon officier, et, sans le savoir, vous venez de mettre fin à sa vie, en lui donnant la chance d'en vivre une autre. »

Dans Joë, c'est la mémoire de la Grande Guerre et des années 30 qui est à l'oeuvre, et c'est l'art d'écrire de Guillaume de Fonclare, ancien directeur de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne.

Nous retrouvons pour ce spectacle, dans le cadre du Printemps des poètes, le Théâtre Charnière.

Infos réservation :

Réservation Maison du Théâtre spectacle 8 rue des Majots 03 22 71 62 90