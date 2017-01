Plus d'infos sur le spectacle L'instant décisif, La beauté du geste - 1 à Amiens

Après la figure de l'étranger l'an passé, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano reviennent avec une fresque sur le rapport entre théâtre et politique.

Pour Henri Cartier-Bresson, «l'instant décisif» était la fraction de seconde au cours de laquelle un photographe, appuyant sur son déclencheur, capture l'instant unique qui vient de naître et de mourir sous ses yeux. Pour les artistes de la compagnie du Zieu, c'est le moment où un acteur effectue ses premiers pas sur scène. Le moment où il ressent la première morsure qui le projette dans la minorité que constitue la communauté théâtrale. Installés dans un dispositif bi-frontal, les quatre comédiens présents sur le plateau font le récit de l'histoire d'une troupe de théâtre confrontée, à la faveur d'un moment historique singulier, aux idées, aux éléments politiques et biographiques qui travaillent ses fondations. Ils disent comment ils sont entrés de plain-pied dans la lumière publique. Comment ils sortirent par effraction de ce dont on ne sort pas : sa condition. Tous ont choisi le théâtre à une période de l'histoire où la politique refluait.

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano poursuivent la voie d'un théâtre politique. Après avoir abordé les questions de notre rapport aux étrangers (et donc des relations tendues entre Orient et Occident) dans Othello - variation pour 3 acteurs et Soudain la nuit accueillis la saison dernière, la compagnie du Zieu entame une nouvelle fresque théâtrale baptisée La Beauté du geste.

