A MON TOUR PROD & KI M'AIME ME SUIVE (Lic 2&3-1068258/59) présentent

Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis (TF1), Vivement dimanche et Comment ça va bien (France2), Jarry vous présente son univers Atypique. A la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique. Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, celle de sa recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de nous dépeindre ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...). L'unuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la candeur désopilante surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats. Réservation PMR : 03.22.47.29.00