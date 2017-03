Plus d'infos sur le spectacle Cahier d'un retour au pays natal à Amiens

Un homme seul... Il s'éveille au petit matin... Au bord d'une grande ville...Paris....Londres... Bruxelles... Qu'importe, une de nos grandes métropoles où l'on se sent seul, loin de ces racismes... Un exilé, tous les exilés... Il prépare le thé pour lui, pour les autres... Et il se souvient. Il nous parle de l'Afrique, sa mère lointaine, ses champs de coton, de son enfance perdue, de la nature qui se régénère, des villes qui l'étouffent, d'un monde qu'il ne comprend pas, qui le rejette. Il raconte, il se révolte, il fraternise, il chante... il se met débout... Tout est dans le verbe et tout est dans le rythme.... Exactement comme dans la palabre sur un marché africain. Le Cahier tout entier est parcouru d'un rythme interne.

L'écriture de Césaire fascine et ensorcelle par sa hardiesse, par son exubérance même. Cette écriture est une fête pour l'esprit tant elle est vivante, émouvante et vraie, tant elle est colorée, humaine et belle. Cahier d'un retour au pays natal est la première oeuvre poétique publiée par Aimé Césaire. Elle est l'acte de naissance d'un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Elle comporte

pour la première fois l'emploi du terme négritude. C'est une oeuvre majeure dans laquelle art, histoire et politique ne peuvent être dissociés. Avec Aimé Césaire, le théâtre redevient le lieu de la reconnaissance de l'Autre. Léopold Sédar Senghor

