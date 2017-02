Plus d'infos sur le spectacle Apocalypse-Café : Paris-Berlin années 20 à Amiens

Des cabarets berlinois aux music-halls parisiens, Hélène Delavault fait revivre l'esprit joyeusement contestataire des Années Folles.

Les années 1920. Que l'on dit Folles. Après l'horreur des tranchées, une frénésie de gaieté répond aux désillusions d'une humanité qui sait que le pire est possible. À Paris, le public se déplace de Montmartre à Montparnasse, délaissant les petites salles enfumées pour sortir dans les music-halls. Un nouveau genre y fait fureur : la revue. C'est la grande période des chanteurs à voix. Fréhel, Damia, Mistinguett, Georgius, Dranem, Marie Dubas... Des chanteurs qui font rire ou pleurer. Ou les deux à la fois. Au même moment, Berlin voit éclore un nombre impressionnant de cabarets. Dans ces lieux inspirés du modèle parisien, les chansons se font l'écho de la contestation politique et sociale qui agite la république de Weimar. C'est à ces années tiraillées entre espoir et inquiétudes que revient aujourd'hui Hélène Delavault avec Apocalypse-Café. Accompagnée du chanteur-comédien Romain Dayez et du pianiste Cyrille Lehn, celle qui fut la Carmen de Peter Brook dans les années 1980 met en parallèle chansons françaises et chansons allemandes (traduites dans notre langue), mais aussi extraits de chroniques de l'époque tirées de la revue Die Weltbühne et du Canard Enchaîné. Argent, sexe, politique... Entre rire et émotions, nous parviennent les derniers échos de ce monde d'hier.

Un spectacle-cabaret où le public sera au plus près des artistes pour partager ces moments d'émotion et d'humour.

Site web : http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/apocalypse-cafe/

Infos réservation :

vendredi 3 février 2017 · 20h30 samedi 4 février 2017 · 19h lundi 6 février 2017 · 20h30 mardi 7 février 2017 · 19h30