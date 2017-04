Plus d'infos sur le spectacle Le Printemps des Marionnettes de la Baie de Somme à Saint Valery sur Somme

Spectacle à partir de 2 ans.

Côté Spectacle

Le Marquis se marie!. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région. Et oui, Monsieur le Marquis, personnage apprécié par ses pairs, a trouvé chaussure à son pied. Nous lui souhaitons tous nos voeux de bonheur, et aussi... d'avoir un bon cordonnier, car il se pourrait que le passage à l'euro ne lui réussisse pas. Et comme dit le vieux dicton: Marquis sur la paille, va en sandales!.

5€ par personne dès 2 ans sur réservation

14h30 pour les groupes

17h pour les familles

Côté atelier

Pâques, c'est l'occasion de réaliser sa déco soi-même et d'épater les copains et amis. Pour celles et ceux qui auraient envie de mettre la main à la pâte avec une jolie déco de poussins, oeufs, poulettes, lapins et compagnie. L'animatrice de l'atelier vous attend, pendant toutes les vacances...

7€ par personne sur réservation dès 6ans!

Pour les réservations spectacle et/ou atelier

lespetitsbouffonsnord@wanadoo.fr

http://www.petitsbouffons.fr

http://www.facebook.com/Les-Petits-Bouffons-846518978740112/?ref=bookmarks

Infos réservation :

Réservations Spectacle et Atelier 0322600241