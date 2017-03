Plus d'infos sur le spectacle Icibalao à Flixecourt

Spectacle à partir de 6 ans.

ICIBALAO

PRESQUE OUI

« L'Icibalao ... L'Icibalao ... Mon amie Nina, elle n'avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait qu'on avait tous un Icibalao et qu'on pouvait s'y réfugier à tout moment. Elle n'avait peur de rien, Nina et je l'ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et même au-delà ! Elle m'a appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à rêver ma vie. Ensemble, on a pris des autobus sans terminus, on a marché dans des forêts terrifiantes, on a vu le monde de tout en haut, les gens comme des fourmis, on a vu des fantômes ... On avait 11 ans.J'ai grandi, j'en ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus que jamais. Je lui dois tant ... »

"C'est ni là, ici-bas

Ni là-haut dans l'au-delà

C'est l'Icibalao

Pile en plein milieu

Des nuages et de l'eau

C'est l'Icibalao ... »

Site web : http://WWW.SOSTENUTOPROD.COM