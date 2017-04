Plus d'infos sur le spectacle Quintessence à Amiens

Histoire du spectacle : afin de sauver Pégase, le cheval ailé réputé indomptable, Joseph fils de Bellérophon, doit accomplir une mission. En héros valeureux, il devra récupérer un fragment de l'essence de chaque élément : l'Air, la Terre, le Feu et l'Eau. Après le succès de « Pégase & Icare » découvrez ce nouveau spectacle équestre et aérien « QUINTESSENCE », création originale alliant le savoir-faire des écuyers de la famille Alexis Gruss et celui de la compagnie les Farfadais, comptant parmi les meilleurs acrobates aérien au monde. Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou dans les airs, équilibres et jongleries, ballets aériens et aquatiques, carrousel à 26 chevaux et poste équestre à couper le souffle... Présentés sur 3 espaces scéniques, ces tableaux de haut niveau entraîneront le public, 2h30 durant, dans l'univers féérique de QUINTESSENCE : plus de 40 chevaux, 20 artistes d'exception, une chanteuse et un orchestre live.