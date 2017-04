Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Prince à Amiens

Spectacle à partir de 6 ans.

spectacle pluridisciplinaire - tout public

d'après l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince, conte initiatique et humaniste, nous interroge sur le fonctionnement de notre civilisation. Il est porteur d'une critique forte et engagée de l'homme contemporain et du monde qui l'entoure. Il réaffirme la nécessité de solidarité, d'amour, d'ouverture à l'autre, et de poésie pour être.

C'est aussi une invitation de l'auteur à retrouver l'enfant en soi. Une plasticienne de sable accompagne le récit, et crée un monde poétique et imaginaire.

« On ne voit bien qu'avec le coeur », dit le renard au Petit Prince. Comment ne pas saisir dans la fable de Saint-Exupéry la dimension d'un voyage intérieur, d'un retour à soi et à l'essentiel ? C'est le parti

pris de la mise en scène de Stella Serfaty. L'aviateur tombé en panne dans le désert et le Petit Prince cherchant à comprendre son amour pour sa rose se confondent, sont l'écho d'une même voix. L'enfant

est la part invisible de la grande personne. Les deux comédiens, accompagnés d'une plasticienne qui crée des dessins de sable éphémères, projetés en direct sur un écran rond, sont tour à tour

narrateur ou personnages principaux et secondaires (renard, allumeur de réverbère...). De belles idées de mise en scène et de scénographie qui révèlent avec poésie toute la profondeur du texte.

TÉLÉRAMA - TT Françoise Sabatier-Morel

