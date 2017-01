Plus d'infos sur le Festival Tendance Europe 2017 à Amiens

Tendance Europe



Un festival de la création européenne. Tendance Europe prend de l’ampleur et les grands noms de la scène internationale côtoient les artistes émergents. Tendance Europe, c’est une ouverture sur ce qu’il y a de plus singulier et de plus marquant au-delà de nos frontières. Tendance Europe, c’est aussi un moment festif qui n’oublie pas de traiter de questions graves. De l’intime à l’universel, du quotidien au politique. Une parole forte qui s’exprime à travers la littérature, la danse, les images, la performance, la musique… Au-delà du festival, durant toute la saison, la Maison de la Culture d’Amiens s’ouvre à tous les arts européens !



Programme :

Overflow - Kollectif Singulier



Parking - Adeline Picault / Théo Hurel



Au temps où les Arabes dansaient... - Radhouane El Meddeb



Until the Lions - Akram Khan Company



Icônes - Anne-James Chaton



Les Bienveillantes - Jonathan Littell / Guy Cassiers



et aussi... un autre spectacle à venir et une soirée avec DJ

Site web : http://www.maisondelaculture-amiens.com

Infos réservation :

TARIFS DES SPECTACLES TENDANCE EUROPE



avec la Carte de Fidélité MCA : 7€ *

sans la Carte de Fidélité MCA : 13€, 11€ et 7€ *



*exceptés Until the Lions (tarif D) et Les Bienveillantes (tarif C)