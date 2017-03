Plus d'infos sur l'exposition L'envers du décor à Amiens

Si la restauration des oeuvres fait partie des missions des musées, ces opérations sont conduites par des spécialistes indépendants. Quels rapports ces professionnels au très haut niveau de qualification et habilités à travailler dans les Musées de France entretiennent avec le musée et les oeuvres à restaurer ? Quels sont les principes et les limites de ce type d'opération toujours fascinante pour les publics ?

Réponses par Jonathan Graindorge Lamour, restaurateur d'une oeuvre du XVe siècle présentée dans l'exposition.

