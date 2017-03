Plus d'infos sur l'exposition Démonstration de peintures sur bois à fond d'or à Amiens

Démonstration de la technique de peinture sur bois à fond d'or par l'atelier Re-naissance.

(Photo : Ambrogio BEMBO, "Saint Julien (Saint Georges ?)", 1445-1446)

Programmation autour de l'événement :

JOURNEES NATIONALES TOURISME ET HANDICAP : Visite de l'exposition et démonstration en LSF De bois et d'or : samedi 1er avril 2017, à 15h (gratuit sur réservation)

Visite de l'exposition et démonstration (en famille) De bois et d'or : dimanche 2 avril 2017, à 15h (gratuit sur réservation)

Informations pratiques :

Vous pouvez assister à la démonstration le samedi 1er avril de 14h à 17h (prix d'entrée à l'exposition (2 euros))

Vous pouvez assister à la démonstration le dimanche 2 avril de 14h à 17h (entrée de l'exposition et démonstration gratuite)

Le Musée de Picardie est gratuit toute l'année pour les moins de 26 ans, pour tous le 1er dimanche de chaque mois et le jeudi après 19h.

Renseignements : par téléphone : 03 22 97 14 00 ou par mail reservation.museesamiens(@)amiens-metropole.com

Site web : http://www.amiens.fr/agenda/6182/demonstration-peintures-sur-bois-fond-or.html

Infos réservation :

Renseignements : par téléphone : 03 22 97 14 00 ou par mail reservation.museesamiens(@)amiens-metropole.com