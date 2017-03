Plus d'infos sur le spectacle Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes à Domart en Ponthieu

LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES

COMPAGNIE VLOVAJOB PRU





Les danses urbaines, ce sont les danses créées, pratiquées et montrées dans les rues des grandes villes du monde. Elles sont liées à la ville, à sa violence, à ses injustices mais aussi à son énergie, électrique, rapide. Mais avant tout les danses urbaines sont liées à la musique. De nos jours, elles se diffusent sur le net et cette transmission virtuelle permet des évolutions stylistiques très rapides, une mondialisation des gestes, et explique aussi la popularité spectaculaire de certains styles Les danses urbaines en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique, sont toutes connectées à la diversité des danses africaines, qui ont migré dans le corp des esclaves déportés, et des immigrés. C’est la complexité de cette histoire, façonnée par les grandes inégalités de l’ordre social, qui surgit dans ces danses.

Site web : http://WWW.VLOVAJOBPRU.COM

Infos réservation :

Tarif Special : 2.50