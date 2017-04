Plus d'infos sur le concert La Fête De La Chanson Française à Woincourt

LA FETE DE LA CHANSON FRANÇAISE Un spectacle musical qui se définit par la mise en valeur de la langue Française. Après Piaf... 100 Ans d'Amour, Vos Années Bonheur et Il était une Fois l'Opérette, la Compagnie Trabucco présente son nouveau spectacle "La Fête de la Chanson Française", une comédie musicale célébrant les tubes des années 50 au début des années 80. Vous revivrez à travers un spectacle éblouissant mêlant amour, humour, et émotion l'une des plus belles périodes de la Chanson Française. Un voyage musical où nos artistes (chanteurs - danseurs - comédiens) évoquerons la naissance des premières vedettes du music-hall, entre la tradition et l'esprit de révolte, l'héritage de l'élégance et de la gaieté. Ils cèlèbreront les grands auteurs compositeurs interprètes qui ont révolutionné les années 50 à travers des textes engagés. Puis les paroles font jeu égal avec l'arrangement orchestral et nous amène à cette génération d'artistes appelée « Yé-yé » qui va mettre à mal le « Music-hall de Papa » ! Le public a le même age que ses idoles. Les années 60 confirment le talent de Brassens, Aznavour, Brel et autres. Charles Trenet est toujours le fou chantant, Yves Montand se recycle acteur mais n'en a pas fini avec la chanson. Le charme d'un Tino opére encore et Chevalier porte toujours le canotier. Edith devient à jamais la « grande dame » de la chanson Française. Ces années virent Brel au sommet de son art, l'explosion lyrique de Ferré et l'avénement de Barbara, Jean Ferrat, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg, Dalida, etc. Vous l'aurez compris, tour à tour festives, engagées ou plus consensuelles, les chansons de ces décennies ont marqué plusieurs générations, les artistes de la Compagnie Trabucco sont réunis une nouvelle fois sur scène afin de vous faire redécouvrir l'âge d'or de la variété française. PMR merci de bien vouloir contacter Arc en ciel productions 02 35 86 85 00

Site web : http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Comedie-musicale-LA-FETE-DE-LA-CHANSON-FRANCAISE-MVPIA.htm