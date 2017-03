Plus d'infos sur le concert Helene Segara à Woincourt

GINGER (l.80/81 et 80/82) en accord avec LES LUCIOLES présente ce concert

Hélène Ségara est définitivement une des plus grandes chanteuses de la scène française, de cette voix si pure qu'on la reconnait instantanément. Elle a immanquablement su choisir les mélodies et les mots qui touchent le public, sans doute parce qu'elle y a toujours mis une immense sincérité. Hélène Ségara a cette envie irrépressible de retrouver son public pour partager ce délicat mélange d'énergie, d'émotion et de poésie qui compose ses concerts.Réservation PMR : 0892.704.204