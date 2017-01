Plus d'infos sur le concert Smoking Mouse à Vignacourt

SMOKING MOUSE

Mercredi 25 janvier 2017 (19h)

Durée : 1h30 environ





Débridée, intimiste et généreuse la musique de Smoking Mouse en appelle aux sens.

Fondé en 2011, ce Duo impose sa propre identité s'inscrivant dans la musique jazz par le biais d'un discours narratif mêlant écriture originale et improvisation.

C’est un réel et singulier voyage que proposent ces deux musiciens à travers ce projet aux esthétiques multiples, à la fois exigeant, libre et surprenant par sa richesse de timbre et ses différentes dynamiques.

Avec la participation des élèves de l’école de musique intercommunale.

Site web : http://www.anthonycaillet.com/somking-mouse