D'ELLE A LUI

EMELINE BAYART

De la rencontre brève à l'histoire d'amour absolue, en passant par l'infidélité, le libertinage et l'amour vache, le couple est à l'honneur dans ce tour de chant.

Observés par le trou de la serrure, non sans cruauté et sans tendresse, l'homme et la femme, se rencontrent, se plaisent, s'aiment, se haïssent, se déchirent, se passionnent, se trompent, s'ennuient, s'insultent, s'adulent ...

Peints avec amour et humour, ils se font miroir de nous-mêmes.

Emeline Bayart accompagnée par Manuel Peskine, dans un souffle de poésie et de drôleri enchanteur nous transporte et nous émerveille.

