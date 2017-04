Plus d'infos sur le CIné-Concert One Week à Flixecourt

CINÉ-CONCERT ONE WEEK

One week ou la Maison Démontable de Buster Keaton

« La poésie, l'humour ravageur et la tendresse sont les premières impressions qui viennent à l'esprit lorsque l'on dévore des yeux un film de Buster Keaton.

Le rythme haletant et les brusques changements d'atmosphère sont une mine d'inspiration pour illustrer musicalement de manière descriptive ou illustrative cette « semaine » vertigineuse.

L'orchestration est à la croisée d'ambiances différentes, toutes en lien étroit avec l'image. L'écriture musicale ne paraphrase pas le film ; elle se traduit comme un amplificateur d'émotions.

Quand l'image d'hier rencontre la musique d'aujourd'hui… »

Stéphane Krégar

Infos réservation :

Tarif Spécial : 2.50 Lundi 03/ 04 : 10h30 Mardi 04/04 : 10h, 14h30 et 20h30