Plus d'infos sur le concert Soprano à Amiens

DECIBELS PRODUCTIONS et ONLY PRO présentent (lic.2-1072531/3-2532)

SOPRANO DE RETOUR SUR SCÈNE EN 2017 Plus d'1 million d'albums vendus 500.000 ventes pour son dernier album Cosmopolitanie Plus de 450 millions de streams audio/vidéo Plus de 350 000 spectateurs et 100 dates de concert pour le Cosmo Tour Suivi par plus de 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux SOPRANO va mettre le feu en concert dans toute la France avec un nouveau spectacle dès mars 2017. Retrouvez-le également pour 2 dates événement à Paris AccorHotels Arena le 30 septembre 2017 et à Marseille –Stade Orange Vélodrome le 7 octobre 2017Réservation PMR : 03.22.47.29.00