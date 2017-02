Plus d'infos sur le concert Rockabilly Night ! à Amiens

Genre

Rockabilly

Membres du groupe

Sophie-vocal

Cleytus mac Coy-guitar

Fred Kwiek-double bass

Simon Postel-drums/guitar

Booking : crappycoyotes@gmail.com

We're back pour un show toujours plus rock'n'roll ! Rollin', rockin', bopin', that's the rules !