Plus d'infos sur le concert Olympe à Amiens

NUITS D'ARTISTES (l.17584) présente en accord avec Quartier Libre ce concert

OLYMPE « L'ancien finaliste de The Voice, saison 2 a grandi depuis l'émission de télévision qui l'a révélé en 2013. Désormais, il compose ses propres mélodies, chante ses tourments et ses failles, s'accompagnant au piano avec une violoncelliste de rêve à ses côtés : Christelle Heinen. Ensemble, ils ont cherché comment traduire cette sensibilité qui l'habite, souhaité s'inscrire dans le sillon d'une variété élégante, qui va chercher dans le chant et les instruments l'essence même de la sincérité, avec pour objectif : l'échange d'émotions. » Réservation PMR : 03.22.47.29.00