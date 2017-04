Plus d'infos sur le concert Les Siècles à Amiens

François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles convoquent l'imagination débordante d'Hector Berlioz.

En 2003, enthousiasme chevillé au corps, François-Xavier Roth crée l'ensemble Les Siècles, formation qui entend développer tout un pan du répertoire sur instruments d'époque. Sous l'impulsion de son chef charismatique, les musiciens des Siècles ont développé une vaste activité s'ouvrant à des domaines à large spectre. Dans le programme monothématique consacré à Hector Berlioz qu'ils présentent à Amiens, leur enthousiasme sera chevillé au corps. L'Ouverture des Francs-Juges (1829) exprime la révolte contre l'injustice sur le modèle de Fidelio de Beethoven, compositeur chéri du bouillant Hector qui, à 23 ans, rêve de conquérir Paris. Les Nuits d'été, cycle de six mélodies pour voix et orchestre sur des poèmes de Théophile Gautier (1841), chantent l'amour, le printemps, la mort de l'aimé, son absence, le voyage. La mezzo-soprano Marie Lenormand, formée à la pratique de l'opéra, saura rendre à chaque mot sa substance et exprimer tous les pouvoirs de cette musique prégnante. Étoile montante de l'alto, Adrien La Marca n'a pas attendu le nombre des années pour briller dans la galaxie musicale. «Révélation soliste instrumental» aux Victoires de la Musique 2014, cet alchimiste des sons sera l'altiste rêveur et mélancolique des paysages contrastés de Harold en Italie de Berlioz (1834). Par son art de la narration et sa riche palette de couleurs, il entrera en sympathie avec l'ensemble Les Siècles, apportant une note flamboyante au génie fantasque de Berlioz longtemps incompris dans l'Hexagone.

Ensemble orchestral Les Siècles

direction : François Xavier Roth

Marie Lenormand mezzo-soprano

Adrien La Marca alto

Site web : http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/les-siecles/