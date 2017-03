Plus d'infos sur le concert Hommage A Sidney Bechet à Amiens

GINGER présente (lic.80/81 et 80/82) ce concert

« Tout ce que joue Sidney vient de l'âme ! » C'est ce que Duke Ellington disait de son ami Sidney Bechet. SIDNEY BECHET PAR SON FILS DANIEL SIDNEY BECHET & OLIVIER FRANC Daniel Sydney Bechet est bourré de talent : pianiste, batteur, saxophoniste, compositeur... C'est la passion qui l'anime, l'esprit créatif. Il porte l'un des noms les plus connus de la musique et il s'est fait un prénom. Non content de toucher au Jazz et de rendre le plus beau des hommages à son père, il compose et enregistre en suivant un chemin parallèle. OLIVIER FRANC Saxophoniste soprano, Olivier est le fils de René Franc, clarinettiste des orchestres de Pierre Braslavsky et d'André Réwéliotty qui accompagnèrent Sidney Bechet. Olivier débute sa carrière au début des années 1970 avant de fonder en 1976 sa propre formation. En 1979, il reçoit le Prix Sidney Bechet de l'Académie puis obtient le Prix Musiciens Français du Hot Club de France en 1997, pour son disque "Swing Folies" et en 2012, pour son disque "Ellington Mood". Il est aujourd'hui reconnu dans le monde entier comme étant le meilleur disciple de Sidney Bechet, comme en témoigne son invitation par Wynton Marsalis sur la grande scène de Jazz in Marciac ou ses prestations à New York comme à la Nouvelle Orléans. Tout en restant fidèle au style et à l'esprit de la musique de Sidney Bechet, Olivier Franc propose une musique nouvelle et personnelle avec des compositions originales. Depuis 2006, il a le privilège de jouer sur le saxophone personnel de Sidney Bechet. Réservation PMR : 03.22.89.20.00