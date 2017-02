Plus d'infos sur le concert Goldmen : De Goldman à Frédéricks, Goldman & Jones à Amiens

GOLDMEN c'est l'histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN.

Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s'impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée ce qu'on appelle « un tribute » en hommage à son idole. Les musiciens avec lesquels il travaille souvent, Bruno Szeremeta le clavier, Pierre-Henri Dromard le bassiste, David Mahieux le guitariste, John Brenner le saxophoniste et Jérémy Stevez le batteur le suivent sans hésiter tellement la musique de JJ est bonne !! Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000 que le public connaît par coeur.

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d'un signe ». Venez vous fondre dans l'univers de Jean-Jacques GOLDMAN.