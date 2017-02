Plus d'infos sur le concert Bruits de Lune : Duns Scott et Sleeping Bones à Amiens

Bruits de Lune : une émission radio en salle de concert

? Entrée libre

? En partenariat avec Radio Campus Amiens et Radio Graf'hit 94.9 Fm

Duns Scott (dj set) ? Electro ? France

À l'heure où la musique électronique s'imprègne dans toutes les strates du monde sonore, à la recherche de sons toujours plus insolites, toujours plus brutes ou s'inspirant de rythmes exotiques et solaires, le jeune producteur amiénois Duns Scott maintient un raffinement subtil où nappes romanesques se mêlent à des effluves tantôt jazz, tantôt ambient et dont le parfum reste sans cesse à l'image d'un corps ondulant.

Sleeping Bones ? Rock ? France

Trio amiénois de rock alternatif, Sleeping Bones pose l'ambiance avec une guitare aux riffs mélodiques et scintillants, une basse lancinante et omniprésente et surtout une voix, qui n'est pas sans rappeler une inuence Nirvanesque. Un rock qui fait la part belle au stoner des 90's.

En direct de Radio Campus Amiens et Radio Graf'hit le soir des émissions

A réécouter sur Radio Campus Amiens [87.7]

A réécouter sur Radio Graf'hit à Compiègne [94.9]

A réécouter et partager sur Mixcloud www.mixcloud.com/lalunedespirates

A réécouter sur le site de La Lune www.lalune.net

Site web : https://www.facebook.com/lalunedespirates