Plus d'infos sur le spectacle Théâtre équestre On achève bien les anges - Élégies à Amiens

Une première Amiens

Un spectacle féerique avec 35 chevaux

qui tient tous nos sens en éveil !

Près de 30 ans que Zingaro parcourt le monde avec des spectacles qui enchantent des milliers de spectateurs. Sous un magnifique chapiteau, 35 chevaux et leurs cavaliers (sans oublier âne, mule, oies et dindons !) se livrent à un ballet grandiose où l’homme et le cheval ne font plus qu’un. Tout près, le public sent le souffle de ces majestueux animaux lancés au galop. Des prouesses acrobatiques coupent la respiration, l’adrénaline palpable des écuyers, les corps chauds des chevaux, la fanfare qui rythme les scènes, les solos de Bartabas apaisant la furie… Puis, la neige, le vent, les nuages. Une totale féerie ! En sortant de l’arène,

le public a encore l’impression de flotter dans un rêve !

Théâtre équestre, danse, poésie, musique, toutes les disciplines sont réunies pour nous emmener dans un lointain périple. Toutes les émotions sont à l’œuvre, joie, frisson, émerveillement ! Ici la poésie et l’humour sont les meilleures armes contre la brutalité du monde, une quête spirituelle faite d’images à couper le souffle et de sensations. On achève bien les anges – Élégies est une expérience unique à partager en famille. Dans ce treizième opus de Zingaro, anges et démons se croisent. Ces anges virtuoses nous font rire, les clowns aux allures de bouchers nous effrayent malicieusement, les chevaux de Zingaro nous éblouissent par leur grâce. Pour cette nouvelle création, c’est sur des musiques de Tom Waits, J.S. Bach, Olivier Messiaen ou Kurt Weill… que Bartabas redescend dans une arène incandescente, à la fois terre des enfers et clarté des cieux.

vendredi 24 mars 2017 · 20h30

samedi 25 mars 2017 · 19h30

dimanche 26 mars 2017 · 16h

mardi 28 mars 2017 · 19h30

mercredi 29 mars 2017 · 20h30

vendredi 31 mars 2017 · 20h30

samedi 1er avril 2017 · 19h30

dimanche 2 avril 2017 · 16h

mardi 4 avril 2017 · 19h30

mercredi 5 avril 2017 · 20h30

vendredi 7 avril 2017 · 20h30

samedi 8 avril 2017 · 19h30

dimanche 9 avril 2017 · 16h

mardi 11 avril 2017 · 19h30 (sous réserve)

mercredi 12 avril 2017 · 20h30 (sous réserve)