Plus d'infos sur le spectacle Mon manège à moi à Amiens

19 AVRIL à 15h & 20 AVRIL à 20h

Mon manège à moi est conçu comme un solo. Celui d'une jolie danseuse de boîte à musique. Le public est invité à rentrer dans la boîte. Il voyage avec elle dans un temps circulaire. Sur sa piste, tout un jeu de cercles ex ou concentriques, nous plonge dans une suite hypnotique de souvenirs. Des « madeleines » portées disparues remontent en surface, et se révèle n'être plus que des vibrations sur le miroir du temps. La puissance d'une énergie combinée entre la danseuse et le cheval, l'élégance d'un geste qui retourne au présent, la saveur d'une musique chantée pour l'invitation au voyage. Un grand rire de danseuse : Tout tourne autour de moi » dit-elle. C'est parce que nous sommes sensibles au même voyage répond le vent.

Site web : http://www.cirquejulesverne.fr

