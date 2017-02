Plus d'infos sur le spectacle HIP 127 - La Constellation des cigognes à Amiens

7 FÉV. à 20h30 & 8 FÉV. à 19h30

HIP 127 La Constellation des cigognes met en scène sept jongleuses et jongleurs, accompagnés d'une chanteuse lyrique, flirte avec la composition formelle du ballet dans des partitions précises dessinant l'espace, entre mouvements d'ensemble hypnotique et soli virtuoses... pour mieux interroger cependant l'endroit possible de l'invention dans le domaine du jonglage chorégraphique.

Site web : http://www.cirquejulesverne.fr

Infos réservation :

03 60 01 02 40 - reservation@cirquejulesverne.fr