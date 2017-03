Plus d'infos sur le spectacle Amor Fati à Amiens

Amor Fati - Ou les tribulations amoureuses d'un quartet humain rythmés par l'étonnante légèreté de deux chevaux de trait

Autour d'un quatuor de circassiens, cavaliers et/ou danseurs qui soumettent leur désir à leurs pairs, Benjamin Grain questionne le couple, ses fondements et ses aspirations, contre le poids des conventions. Sous l'oeil d'un étalon noir et d'un hongre blanc, des couples se font et se défont, les humains s'apprivoisent, apprivoisent l'animal.

Site web : http://www.cirquejulesverne.fr

Infos réservation :